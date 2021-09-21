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Прямострочная швейная машина позволяет сшивать изделия из разных видов тканей.. С помощью такого оборудования, укомплектованного дополнительными приспособлениями, можно вшивать кант, втачивать молнию и выполнять ряд других операций. Обычно такие машины классифицируют на модели двух типов:
- Для обработки легких и средних тканей.
- Для работы со средними и тяжелыми материалами.
Использование прижимной лапки, зубчатой рейки и других дополнительных приспособлений позволяет использовать одну и ту же машину для работы с материалами любых видов.
Промышленные прямострочные швейные машины
Для достижения максимальной производительности при выполнении конкретных операций с материалами рекомендуется купить прямострочную промышленную швейную машину. Она обеспечивает максимальную скорость шитья, в некоторых случаях достигающую восьми тысяч стежков в минуту. И в целом промышленное швейное оборудование отличается повышенной мощностью в сравнении с бытовыми моделями.
В нашем интернет-магазине продаются различные варианты такого оборудования:
- прямострочная промышленная швейная машина с обрезкой нити;
- беспосадочные машины с игольным продвижением;
- модели с боковым ножом и другие.
Использование машин с игольным продвижением позволяет получить максимальное качество шитья, при этом легко проходятся участки с утолщениями швов. Благодаря машинам с боковым ножом упрощается выполнение операций, при которых необходима обрезка края ткани. Например, это помогает при шитье воротников. Функция обрезки нити значительно ускоряет выполнение работы, так как минимизируется количество остановок при шитье.
Свяжитесь с нами, менеджер магазина Cosmic Store поможет вам в выборе наиболее оптимальной швейной машины и в оформлении заказа.