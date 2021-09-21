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Одноигольные прямострочные промышленные швейные машины

Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4C
Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4C
Код товара: Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4C
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Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4C Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним транспортером и плоской платформой Преимущества: Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка Встроенный серводвигатель и..
37 248р.
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Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4CHZ(J)-M
Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4CHZ(J)-M
Код товара: Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4CHZ(J)-M
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Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4CHZ(J)-M Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, нижним транспортером и встроенным серводвигателем. Преимущества: LED Подсветка рабочей зоны Автоматические функции: обрезка нити, пози..
36 795р.
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Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4H
Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4H
Код товара: Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4H
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Промышленная швейная машина Jack JK-A2S-4H НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подс..
37 701р.
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Промышленная швейная машина Jack JK-A3-CQ
Промышленная швейная машина Jack JK-A3-CQ
Код товара: Промышленная швейная машина Jack JK-A3-CQ
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Промышленная швейная машина Jack JK-A3-CQ Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним транспортером и плоской платформой Преимущества: Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка Встроенный серводвигатель и ..
38 532р.
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Промышленная швейная машина Jack JK-F4HL-7
Промышленная швейная машина Jack JK-F4HL-7
Код товара: Промышленная швейная машина Jack JK-F4HL-7
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Промышленная швейная машина Jack JK-F4HL-7 Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, нижним транспортером и встроенным серводвигателем. Преимущества: Автоматическая система смазки Подсветка рабочей зоны Увеличенный челнок Вс..
27 145р.
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Прямострочная швейная машина Jack JK-A4
Прямострочная швейная машина Jack JK-A4
Код товара: Прямострочная швейная машина Jack JK-A4
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Прямострочная швейная машина Jack JK-A4 Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, нижним транспортером и встроенным серводвигателем. Преимущества: Голосовое управление LED Подсветка рабочей зоны Автоматические функции: обрезк..
43 821р.
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Ankai AK-82338
Ankai AK-82338
Код товара: Ankai AK-82338
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Одноигольная швейная машина с верхним и нижним продвижением. С регулировкой посадки верхнего слоя. Увеличенный челнок. Подъем лапки 6/16 мм. Длина стежка 0-9 мм. Автоматическая система смазки. Скорость шитья 2000 об/мин. Применяемые иглы DPx17 №110-1..
78 099р.
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Ankai AK-8810Р
Ankai AK-8810Р
Код товара: Ankai AK-8810Р
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Прямострочная швейная машина АК-8810-Р челночного стежка с продвижным прижимным роликом-лапкой, нижней роликовой подачей и игольным продвижением материала Предназначена для шитья сумок, обуви и кожгалантереи. Подача материала для шитья осуществля..
121 497р.
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Aurora 550-18
Aurora 550-18
Код товара: Aurora 550-18
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Программируемая швейная машина с плоской платформой и дифференциальной верхней и нижней подачей для обработки тканных, шерстяных, кожи, водонепроницаемых и материалов с покрытием. Корректировка коэффициента подачи выполняется с помощью второй педали...
699 243р.
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Aurora A-0302
Aurora A-0302
Код товара: Aurora A-0302
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Прямострочная машина с верхней и нижней подачей материала - шагающей лапкой для эффективной обработки труднотранспортируемых материалов. Идеально подходит для производства тентов, чехлов, диванов, автомобильных сидений, сумок, перчаток, брезентовых..
31 467р.
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Aurora A-0302-560-D4
Aurora A-0302-560-D4
Код товара: Aurora A-0302-560-D4
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Прямострочная машина прямым приводом с верхней и нижней подачей материала, с автоматической обрезкой нити, закрепкой нити и автоматическим подъемом лапки, позиционером иглы и возможностью программирования количества стежков в строчке. Предназначена ..
138 406р.
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Aurora A-0302-D3
Aurora A-0302-D3
Код товара: Aurora A-0302-D3
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Прямострочная машина с верхней и нижней подачей материала, прямым приводом и автоматическими функциями предназначена для эффективной обработки труднотранспортируемых материалов. Предназначена для производства тентов, чехлов, диванов, автомобильных си..
53 597р.
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Aurora A-0302CX
Aurora A-0302CX
Код товара: Aurora A-0302CX
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Прямострочная машина челночного стежка с шагающей лапкой и увеличенным челноком для шитья тяжелых материалов толстой нитью. Длина стежка 8 мм. Машина предназначена для шитья тентов, чехлов, сумок, дубленок и т. д. Аналог Mitsubishi LY2-3300. Осн..
32 731р.
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Aurora A-0302CX-L
Aurora A-0302CX-L
Код товара: Aurora A-0302CX-L
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Машина челночного стежка с шагающей лапкой и увеличенным челноком для шитья тяжелых материалов толстой нитью. Машина предназначена для шитья изделий из тяжелых материалов, в том числе кожгалантереи и мебельных чехлов (тентов, чехлов, сумок, дубленок..
34 613р.
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Aurora A-0302D
Aurora A-0302D
Код товара: Aurora A-0302D
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Прямострочная машина с прямым приводом, верхней и нижней подачей материала (шагающая лапка) и увеличенным челноком. Предназначена для эффективной обработки труднотранспортируемых материалов при изготовлении тентов, чехлов, диванов, автомобильных си..
35 213р.
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Aurora A-0302D-CX
Aurora A-0302D-CX
Код товара: Aurora A-0302D-CX
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Прямострочная машина челночного стежка с прямым приводом, шагающей лапкой и увеличенным челноком для шитья тяжелых материалов толстой нитью. Длина стежка 8 мм. Машина предназначена для шитья тентов, чехлов, сумок, дубленок и т. д. Основные преимущ..
38 375р.
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Aurora A-0302D-CX-L
Aurora A-0302D-CX-L
Код товара: Aurora A-0302D-CX-L
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Машина челночного стежка с прямым приводом, шагающей лапкой и увеличенным челноком для шитья тяжелых материалов толстой нитью. Машина предназначена для шитья изделий из тяжелых материалов, в том числе кожгалантереи и мебельных чехлов (тентов, чехло..
40 256р.
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Aurora A-0617D (прямой привод)
Aurora A-0617D (прямой привод)
Код товара: Aurora A-0617D (прямой привод)
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Одноигольная прямострочная машина двухниточного челночного стежка с тройным (унисонным) продвижением, серводвигателем встроенным в головку, увеличенным челноком и светодиодной подсветкой. Предназначена для пошива тяжелых и многослойных материалов при..
59 559р.
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Aurora A-0818
Aurora A-0818
Код товара: Aurora A-0818
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Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с тройным унисонным продвижением и увеличенным челноком. Предназначена для шитья кожи, тяжелых или многослойных материалов при изготовлении тентов, чехлов, сумок, дубленок и т. д. Основные преимуще..
36 118р.
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Aurora A-243
Aurora A-243
Код товара: Aurora A-243
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Прямострочная машина челночного стежка с тройным (унисонным) продвижением и увеличенным челноком для сверхтяжелых материалов. Аналог Juki TNU-243. Машина предназначена для пошива строп, мебельных чехлов, палаток, тентов, ручек для сумок, перчаток, р..
128 510р.
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Aurora A-252
Aurora A-252
Код товара: Aurora A-252
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Одноигольная машина челночного стежка с увеличенным челноком с тройным продвижением для сверх тяжелых материалов (японский челнок). Применяется для шитья строп, парашютов, ремней безопасности, чехлов для мебели, тентов, палаток, сумок и т.п. Идеа..
242 959р.
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Aurora A-253
Aurora A-253
Код товара: Aurora A-253
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Машина предназначена для шитья изделий из тяжелых материалов (строп, парашютов, ремней безопасности, чехлов для мебели, тентов, палаток, сумок и т.п.). Аналог Mitsubishi DY-253, Seiko SK-2B, SK-6, SK-6F, Singer 132K Основные преимущества: Шагающая..
176 524р.
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Aurora A-3500
Aurora A-3500
Код товара: Aurora A-3500
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Прямострочная машина челночного стежка с шагающей лапкой и увеличенным челноком для тяжелых материалов.Машина предназначена для шитья изделий из тяжелых материалов (тентов, чехлов, сумок, дубленок и т.д.)Удлиненная платформа.Особенности моделиОсновны..
51 695р.
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Aurora A-450
Aurora A-450
Код товара: Aurora A-450
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Одноигольная машина челночного стежка с увеличенным челноком с двойным продвижением для сверх тяжелых материалов. Применяется для пошива сверхтяжелых материалов, кожи, пластика, шитья строп, парашютов, ремней безопасности, чехлов для мебели, тентов..
91 423р.
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Одноигольные прямострочные промышленные швейные машины

Прямострочная швейная машина позволяет сшивать изделия из разных видов тканей.. С помощью такого оборудования, укомплектованного дополнительными приспособлениями, можно вшивать кант, втачивать молнию и выполнять ряд других операций. Обычно такие машины классифицируют на модели двух типов:

  1. Для обработки легких и средних тканей.
  2. Для работы со средними и тяжелыми материалами.

Использование прижимной лапки, зубчатой рейки и других дополнительных приспособлений позволяет использовать одну и ту же машину для работы с материалами любых видов.


Промышленные прямострочные швейные машины

Для достижения максимальной производительности при выполнении конкретных операций с материалами рекомендуется купить прямострочную промышленную швейную машину. Она обеспечивает максимальную скорость шитья, в некоторых случаях достигающую восьми тысяч стежков в минуту. И в целом промышленное швейное оборудование отличается повышенной мощностью в сравнении с бытовыми моделями.


В нашем интернет-магазине продаются различные варианты такого оборудования:

  • прямострочная промышленная швейная машина с обрезкой нити;
  • беспосадочные машины с игольным продвижением;
  • модели с боковым ножом и другие.

Использование машин с игольным продвижением позволяет получить максимальное качество шитья, при этом легко проходятся участки с утолщениями швов. Благодаря машинам с боковым ножом упрощается выполнение операций, при которых необходима обрезка края ткани. Например, это помогает при шитье воротников. Функция обрезки нити значительно ускоряет выполнение работы, так как минимизируется количество остановок при шитье.

Свяжитесь с нами, менеджер магазина Cosmic Store поможет вам в выборе наиболее оптимальной швейной машины и в оформлении заказа.